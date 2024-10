Farmacia Dot.ssa Pellicanò Reggio Bic e Decathlon Gioia Tauro ancora insieme

Squadra vincente non si cambia e per il secondo anno consecutivo l’unica squadra di basket in carrozzina della Calabria vestirà Decathlon Gioia Tauro (R.C.). Un legame importante tra la Farmacia Dott.ssa Pellicanò RC BIC e Decathlon Gioia Tauro, che concretizza ancor più il motto societario #TIFASTAREBENE, di cui si fa portavoce il Vicepresidente Amelia Eva Cugliandro.

Ed infatti, Decathlon di Gioia Tauro, grazie alla realizzazione di attrezzature sportive dedicate allo sport per diversamente abili soddisfa il senso di rendere realmente accessibile lo sport al maggior numero di persone, intraprendendo sin dal 2017 un importante percorso sull’onda del motto “lo sport per tutti”, ampliando l’ingresso al mondo sportivo paralimpico, offrendo prodotti a prezzi altamente accessibili: carrozzine da gioco, accessori, abbigliamento; tutto ciò che occorre per cominciare a sentirsi meglio e liberare la nostra voglia di sport. Accessibilità e partecipazione è il nostro fine.