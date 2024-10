Farmacia Dott.ssa Pellicanó R.C. BiC ancora corsara in Puglia

48-55: questo il risultato di Bari per la Farmacia Dott.ssa Pellicanó R.C. BiC, che ha sudato come si ipotizzava le proverbiali sette camicie prima di portare a casa i due punti.

Le prime partite sono sempre le più dure, soprattutto per raggiungere l’amalgama dei giocatori, insieme sul parquet da solo un mese. Onore al Bari che ha effettuato una grande partita, con il solito trascinatore N’Goran (ben 18 punti), che ha fatto sognare fino a pochi minuti dalla sirena l’impresa della vittoria ai pugliesi.

Della compagine calabrese ha spiccato, in termini di punteggio, lo svedese Joachim Gustavsson con ben 26 punti, seguito dai 16 di Fabris e dagli 8 importantissimi punti del capitano D’Anna, realizzati nei momenti cruciali e soprattutto nel primo sorpasso del match. Tanto materiale sul quale lavorare per coach Cugliandro in vista della terza consecutiva trasferta in Puglia, che prevede il big match contro la Lupiae Team Salento (LE).

Tutti i mali, comunque, non vengono per nuocere e considerando che il cammino è ancora molto lungo, ci sarà tempo per rodare tutti gli ingranaggi, certi che bisognerà continuare a lavorare prima di esprimere tutto il vero potenziale. Dopo la gara opaca di ieri sera (semmai ce ne fosse stato bisogno), tornare a volare basso farà sicuramente bene per dare ancora di più ad ogni singolo allenamento, consapevoli che nessun avversario cederà mai di un centimetro se non sudato e guadagnato.

HBari2003: Mesecorto, Porreca, Romito 6, Caputo, Fasano E. 8, N’Goran 18, Borin, Abdelkhalak 8, D’Amato, Vitale, Micunco 8, Lomagistro.

All. Altieri – ass. All. Cassano

Farmacia Dott.ssa Pellicanó R.C. BiC: La Terra, Rukavisnikovs 5, Veinbergs, Sorrenti, Fabris 16, Megalizzi, Sala, Cugliandro G., D’Anna 8, Quaranta, Gustavsson 26, Polimeni.

All. Cugliandro A. – ass. All. Furfaro