Farmacia Dott.ssa Pellicanò R.C. BIC inarrestabile. Anche Lecce al tappeto

Con la vittoria ottenuta contro Lecce la formazione reggina si è qualificata per le fasi finali che si giocheranno proprio a Reggio Calabria

Missione compiuta. La Farmacia Dott.ssa Pellicanò R.C. BIC batte anche Lecce e si qualifica per la fase finale del 30 e 31 marzo che si terrà proprio a Reggio Calabria al Palabotteghelle.

Sfida delicata per la formazione di coach Cugliandro, forse anche per questo motivo un pò contratta nella prima parte di gara. Qualche errore di troppo sotto canestro, all’intervallo il vantaggio sui pugliesi non lasciava tranquilli.

Più sciolta e determinata, negli ultimi due quarti la Bic ha preso il largo, chiudendo il match con un ampio divario sulla Lupiae Team Salento Lecce, formazione che si presentava al PalaCalafiore da seconda in classifica.

Sfida delicata vinta (55-32 il punteggio finale) e pass matematico per le fasi finali del campionato. La Farmacia Dott.ssa Pellicanò R.C. BIC da stasera sa di potersi giocare il sogno promozione tra le mura amiche.