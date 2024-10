La Farmacia Dott.ssa Pellicanò RC BIC non si ferma più

Netto successo della formazione reggina, sempre più in testa al campionato

La Farmacia Dott.ssa Pellicanò RC BIC inizia il nuovo anno continuando sulle orme del vecchio, concludendo il girone di andata prima in classifica con un’altra netta vittoria.

Il Catania non ha potuto nulla, infatti sin dalle prime battute i calabresi hanno preso le redini dell’incontro mettendo un punto esclamativo già alla fine del primo quarto (4-20). Coach Cugliandro ha potuto provare diversi giochi mettendo in campo tutti i suoi atleti i quali hanno smaltito un po’ di ruggine dopo le festività natalizie.

Da sottolineare le realizzazioni di quasi tutti gli effettivi, anche quelli meno esperti, che hanno portato gioia e soddisfazione alla panchina reggina. Sabato prossimo è prevista l’ultima trasferta stagionale del girone sud Italia per gli atleti del Presidente De Felice, che saranno ospiti dell’OSA I Ragazzi di Panormus Palermo, un’altra prova insidiosa per suggellare il primato, prima di tornare al PalaCalafiore per effettuare gli ultimi quattro incontri del girone tutti tra le mura amiche.

Cus Cus Catania – Farmacia Dott.ssa Pellicanó R.C. BIC : 29-64

Catania: Condarelli 10, Scuderi 2, Pappalardo 13, Fonte 2, Messina 2, Garraffo, Petronio, Barcella, Chillemi, Siragusa. All. Di Piazza; ass. All. Bulla.

Reggio Calabria: La Terra 8, Sow 2, Rukavisnikovs 4, Veinbergs 12, Sorrenti 4, Fabris 12, D’Anna 4, Quaranta 2, Gustavsson 14, Dell’Osso 2, Sala, Megalizzi. All. Cugliandro; ass. All. Furfaro.