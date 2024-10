La Farmacia Pellicanò Reggio Bic ospite della Scuola Monteleone Pascoli di Taurianova

Si è svolta questa mattina “Facciamo Centro”, l’iniziativa organizzata dalla scuola “Monteleone-Pascoli” di Taurianova dedicata alla Giornata mondiale per le persone con disabilità.

Tra gli invitati anche la Reggio Bic, presente con la squadra e lo staff per dare dimostrazione di come, nonostante la disabilità, si possa essere ugualmente “abili”.

La manifestazione, che ha avuto inizio nella giornata di ieri con varie iniziative, oggi si è conclusa con i vari interventi degli invitati presso la scuola e poi con una dimostrazione dei nostri ragazzi reduci dall’ultimo match contro la Briantea Cantù.

Durante l’evento sono intervenuti i vari esponenti istituzionali, anche l’avvocato Albanese e la delegata Fipic Amelia Cugliandro.

L’evento è stato sulla stessa base del progetto “Mettiamoci in Gioco”, che ha come obiettivo la conoscenza e l’istruzione a far comprendere che non c’è caduta dalla quale non ci si possa rialzare e che in ognuno di noi c’è una disabilità che ci rende unici.

Dopo si è continuato con una dimostrazione dei ragazzi della Reggio Bic, che in un primo atto hanno fatto vedere come si gioca e poi hanno “ospitato” gli studenti che si sono cimentati in squadre miste.

Una mattinata ricca di conoscenza e apprendimento verso questo sport che seppur piano piano inizia a farsi strada verso la scoperta a tutti.