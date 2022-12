La Farmacia Postorino augura buone feste ai propri clienti: 'Un'occasione di incontro e condivisione' - FOTO

Potrebbe suonare quasi strano, ma la farmacia “non è più quella di una volta” e non in senso negativo, sia ben chiaro.

Come ogni altro lavoro anche quello del farmacista, una delle figure professionali più antiche al mondo, ha subito con il tempo delle evoluzioni così come per le strutture in cui opera.

rima si andava in farmacia unicamente da malati, mentre oggi non è inconsueto entrarci anche in piena salute, per contemplarla ed alimentarla, e perché no, farci anche i regali di Natale. Almeno in alcune come ad esempio la Farmacia Postorino di Reggio Calabria che ha deciso di augurare buone festività con un incontro dedicato ad amici e clienti.

Un’iniziativa vincente, che ha riscosso grande successo in città e che sottolinea il ruolo centrale della Farmacia grazie alla sua gestione di famiglia giunta ormai alla sesta generazione sempre sotto la stessa insegna. È una delle più antiche di Reggio Calabria, ma anche d’Italia, con alle spalle oltre 160 anni di storia.

Fondata nel 1859 passa di generazione in generazione rinnovandosi e modernizzando i suoi standard tecnologici e comunicativi, un luogo in cui la tradizione fa rima con innovazione. Ad oggi è una pietra miliare della società reggina ed il luogo perfetto in cui trovare farmacisti professionali e competenti sempre attenti alle esigenze del cliente e prodotti di alto profilo nei reparti di: cosmetica, nutrizione e integrazione sportiva, medicina estetica e veterinaria.

Troppo spesso la farmacia rappresenta unicamente un luogo dove dispensare farmaci e cure, che restano comunque al centro della mission di ogni Farmacia; adesso invece è diventato anche un luogo dove soprattutto le persone in salute sono alla ricerca di benessere da ricercare e mantenere.

Troppo spesso, in passato, la farmacia è stata etichettata come un posto “triste” da frequentare, macchiata da quell’alone di malinconia che, a volte, ammanta anche gli ospedali e gli studi medici. In realtà, invece, la farmacia può essere anche un luogo di gioia, non solo di malattia, soprattutto di condivisione ed anche un modo per tenere unità la comunità di un quartiere.

C’è di certo riuscita la Farmacia Postorino che in centro città è una vera e propria istituzione.

“Dopo la pandemia ed un periodo un po’ nero per Reggio – hanno spiegato i gestori – abbiamo pensato di dare vita ad un’iniziativa che ci permettesse di aprire le porte della nostra attività abbattendo quella barriera che, spesso, magari anche non intenzionalmente, si viene a creare tra cliente e dottore.

“Dopo un periodo molto difficile dovuto alla pandemia ed alle sue conseguenze, spiegano i dott.ri Postorino, abbiamo pensato di dare vita ad un’iniziativa che annullasse le barriere che spesso non intenzionalmente si instaurano tra cliente e professionista al banco”. Siamo felicissimi del grande successo che ha riscosso quest’iniziativa, dell’aperitivo che ha riscosso un grande successo e, a dimostrazione del fatto che la farmacia sta cambiando e, inevitabilmente, anche il nostro modo di percepire le cose. Infatti tantissimi clienti hanno deciso di acquistare da noi i loro regali di Natale; una bella dimostrazione di fiducia nei nostri confronti e d’amore per chi riceverà un dono che dice chiaramente “Ecco, prenditi cura di te!”.

La Farmacia Postorino si trova in via De Nava,116 – Tel: 0965891753 WhatsApp 0965891753 e-mail: [email protected]

