Giuseppe Nucera: ‘Basta scontri. Per la Calabria è il momento di ripartire’

Il 1 maggio è la festa dei lavoratori, una celebrazione oggi messa a dura prova dall’emergenza Covid-19 che ha stravolto le vite di tutti i cittadini. Giuseppe Nucera de ‘La Calabria che vogliamo’ sceglie una data simbolica come auspicio di una pronta ripartenza economico-produttiva per il nostro territorio.

“È arrivato il momento di ripartire. Negli ultimi giorni si è alzato il livello degli scontri politici, tra Governo nazionale, regionale e vari sindaci calabresi.

Al settore dell’imprenditoria, al quale io appartengo, non interessano le beghe tra fazioni politiche viste negli ultimi giorni, specie in un fase delicatissima come quella che stiamo vivendo. Per la Calabria -sottolinea l’ex Presidente di Confindustria RC– questo momento può rappresentare una grossa opportunità di sviluppo per superare il divario socio-economico dal Nord Italia. Il timore per un diffondersi del virus è più che comprensibile e coinvolge tutti, non a caso i calabresi in queste settimane hanno rispettato con grande civiltà e senso del dovere tutte le disposizioni emanate dai vari DPCM.