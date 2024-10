Quando riparte Reggio? Falcomatà: ‘Aspettiamo le direttive del Governo. L’emergenza non è finita’

"Mi chiedete perchè rimaniamo a casa se ci sono 0 contagi in città. Lo facciamo per non vanificare i sacrifici fatti fino ad ora". Le parole del sindaco sulla Fase 2

Nuovo appuntamento con la diretta giornaliera del sindaco Giuseppe Falcomatà. La domenica del primo cittadino inizia con una cattiva notizia:

“Sono stato, fino a poco fa, con un concittadino che si trovato con due ettari di terra colpiti da un incendio. Gli ho assicurato la vicinanza da parte delle istituzioni e dei cittadini per bene, che a Reggio Calabria sono veramente tanti. Mi sono fatto raccontare la dinamica dell’incendio, ma subito è stato chiaro che non si tratta di un ‘caso’, visto che il fatto si è già ripetuto circa 7-8 volte. Questi avvenimenti non solo ci mettono tristezza, ma ci riportano con i piedi per terra, a quella ‘realtà’ che per un pò avevamo accantonato. Non bisogna dare nulla per scontato. Chi decide di rimanere nel nostro territorio lo fa scontrandosi con il nemico n.1, la ‘ndrangheta. La criminalità organizzata prova a far parlare di noi come quelli che non siano, prova a non far vedere la straordinarietà della nostra terra. Si tratta di persone che fanno credere agli imprenditori di non poter lavorare qui. A Filippo, va il nostro grande in bocca al lupo. Tutti siamo al suo fianco grazie anche al senso di comunità che abbiamo riscoperto durante questa quarantena”.

FASE 2

“In questi giorni si sente tanto parlare di ‘Fase 2‘. Stiamo cercando, tutti, di capire cosa succederà il 4 maggio, ma questo non ci deve fare abbassare la guardia. La domanda, sbagliata, che tutti si pongono è ‘Cosa aprirà prima’. Dobbiamo, invece, pensare a ‘Come’ possono riaprire le attività. Su questo c’è un grandissima interrogativo e tanta confusione e incertezza. Quando riparte Reggio? Noi non abbiamo le linee guida dal Governo. Le mascherine sono obbligatorie? E noi aspettiamo di scoprire quando, queste, saranno disponibili anche per noi. Il Comune sta cercando di sostenere, in parte, la popolazione ma non è nostro dovere istituzionale. Ma neanche con le donazioni riusciremo a garantire l’approvvigionamento per 180 mila persone. Si parla anche di primi passi per la stagione balneare. Io sono il primo che domani vorrebbe andare a mare. C’è l’ok ad allestire, ma cosa potranno nel 2020? Potranno montare quanti ombrelloni? E la pista da ballo? Dentro il lido chi garantirà il distanziamento sociale? Sono fortemente preoccupato, non dobbiamo allentare, nè avere fretta”.

FONDI DAL GOVERNO

“Le risposte dal governo dovranno essere più concrete. Come ANCI avevamo chiesto 5 miliardi, il Governo al momento ne ha stanziati 3,3. Ovviamente si tratta di fondi utili, senza in quali non avremmo potuto ovviare a tante problematiche, ma tante altre rimangono ancora scoperte”.

CONTAGI E RIPRESA

“I bollettini riguardi Reggio devono sicuramente farci tirare un sorriso di sollievo. Gli stessi, però, non devono indurci all’errore. Se il virus da noi non ha sfondato è grazie al senso di responsabilità che tutti hanno dimostrato durante questa emergenza. Mi arrivano tanti messaggi di cittadini che chiedono ‘Perchè siamo ancora a casa se ci sono 0 contagi’. Stiamo a casa perchè non possiamo buttare via tutte le conquiste fatte finora. Non possiamo allentare per nessuno motivo, anche se, in questi giorni vedo più in gente in giro rispetto a prima”.

GIORNATA MONDIALE DONAZIONE DEGLI ORGANI

Durante la diretta, il primo cittadino ricorda anche la particolarità di questa giornata, il 19 aprile:

“Tutti dobbiamo ricordare che ognuno di noi può donare la vita agli altri. Credo che questo sia il gesto più alto di altruismo che una persona possa fare. Nei giorni scorsi sono stato in contatto con la nazionale donatori organi e li ringrazio per tutto ciò che fanno”.

BUONI SPESA

“In tanti mi chiedete dei buoni spesa. Tanti sono stati già consegnati. Per essere più precisi, abbiamo distribuito i buoni a tutte le famiglie che ne avevano fatto richiesta entro il 7 aprile. Adesso, rimangono le domande fino al 14 aprile, queste verranno consegnate durante la terza tranche che avverrà nei prossimi giorni”.