Falcomatà: ‘Ecco come possiamo festeggiare la promozione della Reggina’

Consueto appuntamento quello tra il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà ed i reggini. Tra gli argomenti trattati, anche la Reggina, questo il passaggio in questione: “In tempi normali forse oggi avremmo festeggiato la promozione della Reggina in serie B. Ieri il presidente Ghirelli ha scritto una nota nella quale si parla di una proposta che verrà portata in assemblea il prossimo 4 maggio, riguardo la promozione delle prime tre classificate ed il sorteggio per la quarta.

Ritengo che quella della Reggina sia una promozione meritata e non a tavolino, eventualmente. Se come pare questa cosa verrà confermata ne siamo tutti contenti, altrimenti io ho dato la mia disponibilità al presidente Luca Gallo come sindaco, se si dovessero inventare qualcosa di diverso. La promozione la dobbiamo festeggiare e cerchiamo di capire come, per esempio attraverso una proiezione dei nostri artisti, come quella fatta all’Arena dello stretto o al GOM, lo possiamo chiedere agli amici di Visual Show, vestire di amaranto i nostri monumenti, il modo lo troveremo”.