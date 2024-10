Lega Pro: 4 maggio giorno decisivo. La Reggina attende

“Il Consiglio Direttivo di Lega Pro, in continuità con quanto stabilito alla riunione assembleare dello scorso 3 aprile, ha dato mandato al Presidente Ghirelli di convocare la prossima Assemblea lunedì 4 maggio, a ridosso del Consiglio Federale.

Il Consiglio Direttivo, riunitosi in videoconferenza ha discusso sull’evoluzione del campionato e porterà all’attenzione della prossima Assemblea la proposta di soluzione da sottoporre al Consiglio Federale.

Lega Pro, rispetto alla altre Leghe, ha una propria specificità e il coronavirus sta causando un impatto molto grave sui 60 club. Le squadre, già in difficoltà economica e finanziaria prima della diffusione del virus, non hanno più alcuna entrata e rischiano il default.

Questa situazione di crisi impone un confronto permanente nel trovare una soluzione per il futuro della Serie C”.

Questi i cinque punti che decideranno quello che sarà della serie C:

“La Lega Pro richiede al Consiglio Federale della FIGC di disporre:

1) la definitiva sospensione del Campionato Serie C della stagione sportiva 2019/2020;

2) il blocco delle retrocessioni dalla Serie C al Campionato LND al termine della stagione 2019/2020;

3) la promozione alla Serie B di quattro società: le tre società che, alla data odierna, risultano prime in classifica nel rispettivo girone di Serie C ed una quarta società individuata tramite sorteggio tra tutte quelle che, alla data odierna, risultano in una posizione di classifica, nel rispettivo girone di Serie C, che consentirebbe loro l’accesso alla fase play off: il sorteggio dovrà essere effettuato utilizzando lo stesso format/tabellone previsto per la disputa dei Play off;

4) il “blocco” dei ripescaggi in Serie C per la stagione 2020/2021 in conseguenza del maggior numero di club che, con il “blocco” delle retrocessioni di cui al par. 2) che precede, avrebbero titolo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021.

5) il mantenimento di eventuali ripescaggi in Serie B per la stagione 2020/2021″.