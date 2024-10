Toscano: ‘Vincere senza completare il campionato? Avrebbe lo stesso sapore’

Una lunga intervista che abbiamo già pubblicato sul nostro giornale del tecnico Toscano, rilasciata al giornalista Alfredo Pedullà.

Una parte di questa l’allenatore della Reggina l’ha riservata alla possibilità che il campionato non si concluda, alle paure di questo coronavirus, i meriti della sua squadra ed i complimenti al presidente Bandecchi:

“Stiamo giocando la partita più importante della nostra vita, tutti, e rimaniamo in attesa di indicazioni dagli organi competenti. La data del 3 aprile mi pare prematura, fermo restando che l’augurio è quello di riprendere a giocare. Qualora non dovesse accadere, è giusto che i verdetti si emettano ugualmente e lo avrei detto anche da allenatore della Ternana. La cosa che più mi fa terrore è l’apertura degli stadi, con quel timore che tante persone dovranno stare una accanto all’altra. Una vittoria ottenuta senza chiudere il campionato? Avrebbe lo stesso sapore come soddisfazione, perchè stiamo parlando di un campionato che su 38 gare ne ha giocate 30. Se lo meriterebbero i ragazzi, questa non era una squadra fortissima, ma lo è diventata.

Faccio i complimenti anche io al presidente Bandecchi, grande onestà intellettuale. A fine gara contro di noi è venuto negli spogliatoi a farci i complimenti. Ha tirato fuori sportività ed umanità”.

