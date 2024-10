Reggina: Taibi spiega il perchè dell’operazione Mastour. Gallo impazzisce per lui

Talento allo stato puro, una popolarità arrivata troppo in fretta per un giovane di grandissime qualità, ma condizionato fortemente dalla luce dei riflettori. Hachim Mastour sembrava dovesse essere la nuova stella nascente del calcio mondiale nel momento in cui il Milan lo ha strappato alla concorrenza di società di caratura internazionale. Un processo di crescita che non si è sviluppato secondo quelle che erano le previsioni fino al tracollo calcistico.

La Reggina ha deciso di scommettere su di lui portandolo in amaranto nello scorso mercato estivo e sottoscrivendo con il calciatore un contratto triennale. Lo ha voluto il Ds Taibi che motiva la scelta a Buongiorno Reggina: “Mastour è un giocatore di grande talento, con la possibilità secondo me di tornare nuovamente ad essere protagonista ad alti livelli.

Fa parte di una rosa importante. Ha avuto poco spazio fino al momento, ma in questo percorso è migliorato moltissimo in diversi aspetti, tecnici e tattici. Speriamo in questo finale di stagione di poterlo vedere all’opera, secondo me in serie B potrebbe essere ancora più determinante per le qualità che possiede e quindi la sua consacrazione. Insieme al suo procuratore valuteremo il tutto, fermo restando che è un giocatore di nostra proprietà“.

Il presidente Luca Gallo non ha mai perso occasione, nel momento in cui ha parlato della sua squadra, di esprimere grandi apprezzamenti per questo ragazzo, comunque ancora giovanissimo e quindi con ampie possibilità di recuperare il terreno perduto. Intanto Hachim in questi giorni di quarantena, ha mostrato le sue grandi qualità tecniche palleggiando con la carta igienica, così come aveva fatto anche l’ex capitano della Roma Francesco Totti e tanti altri calciatori.

