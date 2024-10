Reggina, Taibi: ‘Auteri? Non mi piace come tecnico e come uomo. Aveva una Ferrari…’

Ospite di “Buongiorno Reggina” è il DS amaranto Massimo Taibi: “Da persona di sport mi auguro si possa riprendere. Vorrà dire intanto che il virus è stato battuto e poi per completare la stagione in maniera regolare. Se si dovesse arrivare ad una soluzione a tavolino, certamente va preso in considerazione che si è giocato l’80% del campionato e quindi…

Auteri? Gli è stata messa in mano una Ferrari, ma noi abbiamo un grande pilota, la differenza con il Catanzaro è tutta qui, perchè come organico con noi ed il Bari è una squadra forte. I derby non gli sono andati giù. Impossibile la sua ipotesi del minitorneo, a me non piace nè come persona, nè come allenatore, non accetta la sconfitta.

Ho riscoperto invece il presidente della Ternana Bandecchi. E’ stato garbatissimo a fine partita a venire nel nostro spogliatoio e poi anche le ultime dichiarazioni mi sono piaciute. Differenza notevole di spessore umano tra lui ed Auteri“.

