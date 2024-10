Fashion Week 2019: il programma degli eventi a Reggio Calabria

Tutto pronto per l’International Fashion Week 2019, una realtà ormai consolidata a Reggio Calabria e conosciuta a livello nazionale. La città dello Stretto vista nuovamente come capitale della moda delle nuove generazioni, grazie al quarto appuntamento annuale ormai imperdibile, a cui parteciperanno personaggi illustri e stilisti affermati del mondo del fashion system.

I dettagli ed il calendario ufficiale della kermesse sono stati forniti stamane in conferenza stampa: dal 17 al 20 maggio shooting, mostre, incontri, premiazioni, eventi collaterali e sfilate, con un pre-opening il 16 maggio. La Camera Nazionale Giovani Fashion Designer organizza l’evento, in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive e politiche giovanili del Comune di Reggio Calabria.

PRESENTI

Seduti oggi al tavolo della sala conferenze della Pinacoteca Civica, moderato dall’addetta stampa CNGFD Tatiana Muraca, Alessandra Giulivo, presidente CNGFD, Dario Caminiti, direttore generale CNGFD, Saverio Anghelone, assessore comunale alle attività produttive e politiche giovanili, e la dirigente del Settore politiche giovanili Carmela Stracuzza.

“Un progetto nato dal Sud, che si muove a livello nazionale ed internazionale – ha esordito la presidente Alessandra Giulivo – Il nostro obiettivo è far diventare Reggio la capitale della moda delle nuove generazioni, con una manifestazione impreziosita anche dalle grandi firme”.

Le due giornate clou saranno quelle delle sfilate; il 18 ed il 19 maggio lo splendido Foyer del Teatro “Francesco Cilea” sarà allestito per l’occasione. Quattro i contenitori previsti: Eccellenze Internazionali, Giovani Eccellenze del Made in Italy, Fashion Designer ed Accademie di Moda.

Anche il direttore Dario Caminiti ha posto l’attenzione sul dovere, nonché piacere, di valorizzare il talento dei giovani, soffermandosi sulla sinergia creata da anni con il mondo delle Accademie di Moda e con le realtà vive e attive del territorio.

Leggi anche

Da calendario, si parte con il pre-opening di giovedì 16 maggio: il primo incontro nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria tra Vincenzo Linarello, presidente di GOEL-Gruppo Cooperativo e di Cangiari, e gli studenti del corso di “Scuola di Progettazione della Moda”; si prosegue con gli shooting fotografici, mostre, eventi collaterali ed il fulcro dell’evento, le sfilate del 18 e del 19 maggio. Tra le creazioni che sfileranno in passerella, quelle di Antonino Cedro, Mariateresa Furfaro, Margherita De Cles, Enrica Vadalà, Valentina Poltronieri, Viviana Vlachopulos. Spazio agli allievi dell’Istituto di Moda Burgo di Reggio Calabria, dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, dell’Accademia New Style di Cosenza e dell’Accademia di Catania. Saranno due gli ospiti d’eccezione per ciascuna serata: Cangiari e Massimiliano Giangrossi.

Ad incorniciare il tutto, il conferimento del premio “Golden Muse Award”, assegnato ai personaggi, che a livello nazionale ed internazionale si sono distinti particolarmente per le attività legate al mondo della Moda, dell’Imprenditoria, dell’Arte e della Cultura.

I premiati del 18 maggio saranno l’Eccellenza Internazionale del Made in Italy Luigi Bruno; Giancarlo Presutto, Fashion Manager, Ideatore e Produttore di “Models Runway Italy”, Vice Presidente Nazionale della “Federazione Moda” di Unimpresa; l’Art Influencer Petra Scognamiglio e Armando Grillo, Fotografo per Vogue America; il 19 maggio il premio andrà all’Eccellenza Internazionale del Made in Italy Luigi Auletta, presidente e stilista “Impero Couture”; all’Eccellenza Made in Italy Noemi Azzurra Neto Dell’Acqua; a Massimo Pastorello, Mp Management, Producer MedModa Festival Internazionale della Moda ed Editore dell’emittente regionale TCS canale 116, e a Bali Lawal, Top Model, Fashion Manager, Imprenditrice CEO “A Coded World”.

Grandi novità di quest’anno: Giancarlo Presutto, per Unimpresa, assegnerà tre borse di studio ai Fashion Designer per partecipare alle sfilate di Milano nella prossima edizione di “Models Runway”, che si terrà dal 5 all’8 settembre 2019. Massimo Pastorello, inoltre, sceglierà gli stilisti che accederanno così di diritto al MedModa Festival Internazionale della Moda del mese di ottobre. Bali Lawal, infine, individuerà un Fashion Designer da inserire nei suoi eventi.

Opportunità e riconoscimenti importanti in questa International Fashion Week, che vedrà anche il sano divertimento targato Elle-P Event&Wedding (Laura Pizzimenti) nel Party e nel “Fashion Show” organizzati a seguire dalle sfilate.

La consegna degli attestati di partecipazione agli studenti del corso di “Scuola di Progettazione della Moda” all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria chiuderà il cerchio dell’International Fashion Week 2019.

Un grande evento a cui non manca mai il patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria:

“Lavoriamo di continuo per aiutare i giovani a sviluppare i proprio progetti – parole della dirigente Carmela Stracuzza – Partiamo dalle piccole cose per crearne di grandi, e lo facciamo grazie ad un connubio di conoscenze e competenze insito nell’organizzazione dell’International Fashion Week”.

A concludere i lavori della mattinata, l’assessore Saverio Anghelone, che da quattro anni sposa il progetto della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer:

“Ciò che vedo sono sentimenti di passione, sacrificio, lavoro e competenza. Da parte nostra ci sarà sempre un appoggio affinchè si spingano i giovani a rimanere nella loro terra e coltivare qui il proprio talento, impegnandoci per promuovere le opportunità di lavoro”.

Leggi anche

CALENDARIO

CNGFD Alessandra Giulivo e Dario Caminiti – direction and photography Alfredo Muscatello – dress Cangiari – model Francesca Chicca Galeotti – editor Antonino Durante – assistant Melania Mazzone – hairstylist Gianni Sesto Senso – make-up Maggie Noemi Ferrante

PRE-OPENING GIOVEDI 16 MAGGIO 2019

ACCADEMIA DI BELLE ARTI REGGIO CALABRIA

Ore 10:00 – Aula Magna- Incontro tra Vincenzo Linarello, presidente di GOEL – Gruppo Cooperativo e di Cangiari e gli studenti del corso di “Scuola di Progettazione della Moda” seguito dalla docente di Fashion Design Giuseppina D’Errico

VENERDI 17 MAGGIO 2019

FASHION SHOOTING

Ore 10:00 – SHOOTING FOTOGRAFICO LUIGI BRUNO, ECCELLENZA INTERNAZIONALE MADE IN ITALY make-up artist Dario Caminiti – hairstylist Gianni Sesto Senso – model Marilena Scaramuzzino- photographer Antonio Taccone – director Alessandra Giulivo

EVENTO COLLATERALE: SHOWROOM LARUFFA LUPPINO – REGGIO CALABRIA

Ore 18:30 Mostra di pittura “FASHION ICONS” dell’ Art Influencer Petra Scognamiglio a cura della testata giornalisticaIl Metropolitano.

Su invito

(La mostra resterà aperta fino a sabato 18 maggio)

SABATO 18 MAGGIO 2019

FASHION SHOOTING

Ore 12:30 – SHOOTING FOTOGRAFICO NOEMI AZZURRA NETO DELL’ACQUA ECCELLENZA MADE IN ITALY per ART FABRIQUE a cura dell’artista Stefania Sammarro, Ania Lilith Gallery – make-up artist Erica Forgione – hairstylist Gianni Sesto Senso – model Maria Giulia Caruso

FOYER -Teatro Cilea

Ore 15:00 RED CARPERT – Interviste e Foto per la stampa

INVIATA PER LA CNGFD: TATIANA MURACA

PHOTOGRAPHER: ENZO PENNA

FOYER Teatro “Francesco Cilea”

Ore 17:00 SFILATE DI ALTA MODA E CONSEGNA DEL PREMIO “GOLDEN MUSE AWARD”

presenta Alessandra Giulivo; Golden Muse Award: Luigi Bruno, Giancarlo Presutto, Petra Scognamiglio, Armando Grillo.

Ospite: Cangiari

Excellence made in Italy: Antonino Cedro.

Fashion Designer: Mariateresa Furfaro, Margherita De Cles, Serena Antonia Castaldo, Vincenza Salvino.

Accademie:

ISTITUTO DI MODA BURGO sede di REGGIO CALABRIA (MIMMA NOCERA – VALERIA MERCATANTE – PAOLA MONTECHIARELLO – FABIANA TIMPANI – MARIANNA ROMEO – HAPPY IYARE – INA GJOKA);

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO (FEDERICO MORANA – EMANUELE D’ALESSANDRO – KATIA BAIAMONTE – VITA MARIA LICARI- NOEMI MARINO – MARCO DI MAGGIO – ROSSELLA FULLONE – ALTEA SOFIA LUNETTA – CAROLINA ARCANGELO – ALESSIA SPARACIO – CLAUDIA MONTUORI – ELENA CASTELLINO – RITA D’ACCARDI CHIARA VARDILLI – CHIARA SOLARO – LORENA CIRÀ);

COORDINATORE ARTISTICO: DARIO CAMINITI DIRETTORE GENERALE CNGFD

MAKE-UP TEAM: ERICA FORGIONE

HAIRSTYLIST TEAM: SESTO SENSO I PARRUCCHIERI

CATWALK PHOTOGRAPHER: ANTONIO TACCONE

ALLESTIMENTO FOYER: FLOWERS DESIGN ENZO DE STEFANO

RIPRESE/ MONTAGGIO RED CARPET E SFILATE: COOPERATIVA IDEO

BACKSTAGE PHOTOGRAPHER: DOMENICO LOFARO

SERVICE:VISUAL SHOW

EVENTO COLLATERALE: HOTEL MIRAMARE – REGGIO CALABRIA

Ore 22:00 PARTY #IFW organizzato dall’associazione COVEN di Elle P EVENT&WEDDING (Laura Pizzimenti), Vincenzo Evoli, Domenico Romeo, Marco Parisi, Filippo Canale, Nicola Scirtò.

DOMENICA 19 MAGGIO 2019

FASHION SHOOTING

Ore 10:00 –– SHOOTING FOTOGRAFICO LUIGI AULETTA “IMPERO COUTURE”, ECCELLENZA INTERNAZIONALE MADE IN ITALY make-up artist Dario Caminiti – hairstylist Gianni Sesto Senso – photographer Melania Mazzone – model Fabrizia Aliquò- director Alessandra Giulivo

FOYER -TEATRO FRANCESCO CILEA

Ore 17:00 RED CARPERT – Interviste televisive e Foto per la stampa

INVIATA PER LA CNGFD : TATIANA MURACA

PHOTOGRAPHER: ENZO PENNA

FOYER– TEATRO FRANCESCO CILEA

Ore 18:00 SFILATE DI ALTA MODA E CONSEGNA DEL PREMIO “GOLDEN MUSE AWARD”

PRESENTA: ALESSANDRA GIULIVO PRESIDENTE CNGFD

SFILATE:

GOLDEN MUSE AWARD: LUIGI AULETTA “IMPERO COUTURE” – NOEMI AZZURRA NETO DELL’ACQUA – MASSIMO PASTORELLO – BALI LAWAL

OSPITE : MASSIMILIANO GIANGROSSI

FASHION DESIGNER : ENRICA VADALÀ – VALENTINA POLTRONIERI – FEDERICA DE STEFANO – ARIANNA LATERZA – SANTINA MESIANO – PIETRO BRUNO TRUNFIO – VIVIANA VLACHOPULOS – CRISTINA ROMEO

ACCADEMIE:

ACCADEMIA NEW STYLE COSENZA

MARIA CONCETTA VIZZA – TANYA SAULLO – VERONICA SANTACROCE – MARIA ZACCARIA – CRISTINA COZZOLINO

ACCADEMIA CATANIA

NICOLETTA LANERI – MIRIAM NICOLOSI – ANTONIO BONCORI – LORENA GRISAFI – MARTINA BARBAGALLO – ALESSIA FERRARO – FEDERICA LEONARDI – DAMIANA TUMINO – LUCA SANGRICOLI -CHIARA PIRERA

COORDINATORE ARTISTICO: DARIO CAMINITI DIRETTORE GENERALE CNGFD

MAKE-UP TEAM:ERICA FORGIONE

HAIRSTYLIST TEAM: SESTO SENSO I PARRUCCHIERI

CATWALK PHOTOGRAPHER: ANTONIO TACCONE

ALLESTIMENTO FOYER: FLOWERS DESIGN ENZO DE STEFANO

RIPRESE/ MONTAGGIO RED CARPET E SFILATE: COOPERATIVA IDEO

BACKSTAGE PHOTOGRAPHER: DOMENICO LOFARO

SERVICE: VISUAL SHOW

Su invito

EVENTO COLLATERALE : PIRO BISTROT – REGGIO CALABRIA

Ore 21:00 “FASHION SHOW” organizzato da Elle P EVENT&WEDDING (Laura Pizzimenti), Vincenzo Evoli, Domenico Romeo, Marco Parisi, Filippo Canale, Nicola Scirtò.

Su invito

LUNEDI’ 20 MAGGIO 2019

ACCADEMIA DI BELLE ARTI REGGIO CALABRIA

Ore 9:00 – Aula Magna. Consegna attestati agli studenti del corso di “Scuola di Progettazione della Moda” seguito dalla docente di Fashion Design Giuseppina D’Errico, per la partecipazione al backstage delle sfilate dell’International Fashion Week.

“GOLDEN MUSE AWARD”

Assegnato a personaggi che per alti meriti si sono distinti nel mondo della Moda, dell’Imprenditoria, dell’Arte e della Cultura.

PREMIATI:

18 MAGGIO

– LUIGI BRUNO Eccellenza Internazionale Made In Italy

– GIANCARLO PRESUTTO Fashion Manager, Ideatore e Produttore di “Models Runway Italy” , Vice Presidente Nazionale della “Federazione Moda” di Unimpresa

– PETRA SCOGNAMIGLIO Art Influencer

– ARMANDO GRILLO Fotografo per Vogue America

19 MAGGIO

– LUIGI AULETTA PRESIDENTE E STILISTA “IMPERO COUTURE” Eccellenza Internazionale Made In Italy

– NOEMI AZZURRA NETO DELL’ACQUA Eccellenza Made In Italy

– MASSIMO PASTORELLO Mp Management. Producer MedModa Festival Internazionale della

Moda ed Editore dell’ emittente regionale TCS canale 116

– BALI LAWAL Top Model, Fashion Manager, Imprenditrice CEO “A Coded World”

Patrocini Morali

Consiglio Regionale della Calabria, Comune di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Camera di Commercio Reggio Calabria, Confcommercio Reggio Calabria, Federazione Moda Italia, Accademia di Belle Arti Reggio Calabria, Istituto Di Moda Burgo, Accademia di Belle Arti Palermo, Accademia New Style di Cosenza, Accademia di belle Arti di Catania.