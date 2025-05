Fazzari: ‘La Dierre non è una sorpresa. Ora pronti per la finale’

Fabio Fazzari, guardia della Dierre Basketball Reggio Calabria, commenta con soddisfazione la qualificazione in finale dopo la vittoria su Gela in semifinale play-off e si proietta alla finalissima del girone di Serie C Unica Calabria – Sicilia che inizierà sabato alle ore 18.30 in casa degli etnei per poi replicare, mercoledì 28 maggio alle 20 al Palacalafiore per il return match.

Sfida programmata al meglio delle tre gare con eventuale bella a Catania.

Finalmente ci siamo, te l’aspettavi? “Sì e no. Prima di Siracusa mi avevate chiesto chi avrebbe vinto i play-off e avevo detto che non mettevo la mia squadra dietro alle altre. Conoscevamo il nostro potenziale, e per me non è una sorpresa aver battuto Gela“.

Le quattro semifinaliste erano squadre con caratteristiche diverse, ma Reggio Calabria ha trovato la sua forza nel gruppo: “Ci siamo compattati e abbiamo vinto due gare difficili. Personalmente, è un peccato non aver contribuito come volevo, ma i miei compagni hanno risposto presente. Questa è la nostra forza: quando qualcuno è in difficoltà, gli altri sopperiscono“.

Sulla finale, Fazzari prevede uno scontro tattico: “Sarà inedita: il miglior attacco contro la miglior difesa.Noi la miglior difesa, loro il miglior attacco. Si giocherà a scacchi, con strategie per limitarci a vicenda. Noi saremo pronti“.

Infine, un ringraziamento al pubblico: “In gara 2 c’è stato uno spettacolo incredibile, quasi 1000 persone al Palacalafiore. La città ha risposto, e anche i tifosi di Gela hanno creato una cornice bellissima. Speriamo di ripeterci in finale“.

La finale promette emozioni, con Reggio Calabria pronta a lottare per il titolo.