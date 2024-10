Federica Carta e Shade a Reggio Calabria! Ecco le info sull’evento al Parco Commerciale Le Ninfee

Dopo aver conquistato gli italiani con “Irraggiungibile“, Federica Carta e Shade anche nel 2019 conquistano il consenso del pubblico con la canzone del Festival di Sanremo. Pur non avendo vinto il massimo premio, il brano presentato sul palco dell’Ariston è diventato un vero e proprio tormentone!

“Senza farlo apposta” ha presto scalato le classifiche e a parlare chiaro sono anche i reggini che sembrano avere una particolare predilezione per questi due artisti. I cantanti stanno infatti per arrivare a Reggio Calabria per un live con firmacopie al Parco Le Ninfee!

Il centro commerciale del Viale Calabria, noto non solo per la bellissima location che lo ospita ma anche per l’ampia selezione dei servizi offerti ha infatti deciso di ospitare Shade e Federica Carta per dare la possibilità ai reggini di incontrare i loro idoli.

“Il concerto non nasce per caso, ma dalla chiara volontà di rendere felici i nostri clienti – spiega Giuliano Foletti, direttore del parco. “Nelle ultime settimane abbiamo notato una crescita nelle vendite riguardanti proprio la giovane promessa di Amici di Maria De Filippi, che fa impazzire i teenager e non solo. Così abbiamo deciso di invitarla a Reggio Calabria in compagnia di Shade”.

Il Parco Commerciale Le Ninfee, punto di riferimento per gli abitanti di tutta la città, sarà dunque il protagonista di un grande evento che si terrà nella bellissima piazza del parco.

“La piazza è il fiore all’occhiello del parco commerciale. A Reggio Calabria siamo infatti i soli a possedere un punto d’incontro così bello, di cui è possibile usufruire da aprile fino ad ottobre”.

L’evento del mini – live con firmacopie è in programma per venerdì 19 aprile 2019 a partire dalle ore 17:30.

COME PARTECIPARE ALL’EVENTO

Per accedere al firmacopie è necessario essere in possesso dei CD di Shade e Federica Carta. Sono inoltre necessari il pass e la liberatoria.

I CD degli artisti sono acquistabili presso Ipercoop Le Ninfee. Entrambi saranno in vendita a breve ad un prezzo speciale!

Per il pass e la firma della liberatoria necessaria per le foto bisognerà recarsi presso l’ufficio della Direzione del Parco.

Qualora si avesse già il CD di Federica Carta, si dovrà acquistare quello di Shade, e viceversa;

Qualora si avessero già entrambi i CD (non autografati), si dovrà solo ritirare il Pass e firmare la liberatoria presso la Direzione del Parco.

PARCO LE NINFEE

Il Parco Commerciale Le Ninfee del Viale Calabria è molto più di un semplice parco commerciale. I negozi presente garantiscono un’offerta commerciale che permette ai reggini di avere tutto ciò di cui hanno bisogno a portata di mano.

“La nostra offerta commerciale è già molto ampia, ma non per questo abbiamo intenzione di fermarci. Il nostro obiettivo – afferma Giuliano Foletti – è quello di migliorare di giorno in giorno. Siamo in continua evoluzione per cercare di soddisfare a pieno le esigenze della nostra clientela”.

Presso il Parco Le Ninfee è infatti possibile trovare non solo il punto vendita Iper Coop, ma anche Animal Store, il negozio dedicato ai nostri amici animali, Seconda Via Outlet Store, il negozio d’abbigliamento delle grandi firme per uomo, donna e bambino e ancora le Profumerie Naima e la filiale BNL Gruppo BNP Paribas, il negozio di borse e valigie Label Rose, Vodafone Le Ninfee, il Bar Lotus Cafè e Miss Confort abbigliamento.

“Avere una banca all’interno del centro commerciale è una comodità per tutti, clienti e dipendenti che in qualsiasi momento possono comodamente gestire le loro finanze. É inoltre un motivo di orgoglio per il Parco Le Ninfee, perchè siamo l’unico parco commerciale ad avere un’agenzia bancaria all’interno”.

Il Parco Le Ninfee vi aspetta per questo imperdibile evento e comunica a noi di CityNow una prossima apertura che farà contenti gli amanti della tecnologia. Presso il centro commerciale potremo infatti trovare un nuovo store Euronics La Via Lattea! Un punto vendita innovativo ed all’avanguardia, 1500 mq di elettronica, informatica ed elettrodomestici. Lo store aprirà le sue porte ai reggini nel mese di giugno.

Nel frattempo sarà possibile usufruire dei negozi già presenti nel parco e partecipare agli eventi esclusivi pensati unicamente per voi!