Al SIAL di Parigi la giovane imprenditoria femminile calabrese

Giovane imprenditoria femminile calabrese al Salon International de l’Agroalimentaire di Parigi. Le eccellenze locali, promosse dalle ragazze del team FeelSud, stanno riscuotendo numerosi apprezzamenti Oltralpe alla 60ª edizione della prestigiosa kermesse mondiale dell’agroalimentare. La startup nata nel 2021 a Corigliano, in provincia di Cosenza, ha colto l’opportunità di partecipare al SIAL 2024 offerta dalla Regione Calabria.

Un traguardo raggiunto dall’impresa guidata da Greta Pirro, imprenditrice 25enne laureata in Economia e formata da altre tre ambiziose donne che terminati gli studi universitari hanno scelto di restare in Calabria. Motivate dalla volontà di contribuire alla crescita di una terra dall’enorme potenziale, lavorano con passione selezionando con cura le materie prime tra gli agricoltori locali.

Unire tradizione e innovazione

La strategia rivelatasi vincente parte da un’idea semplice quanto ambiziosa: unire tradizione e innovazione. Valorizzando produzioni artigianali di nicchia, spesso relegate al consumo familiare, attraverso la propria piattaforma online FeelSud, con un click porta sulle tavole i profumi genuini di una Calabria incontaminata racchiusa in prelibatezze frutto di antiche ricette.

Sapori che incuriosiscono gli amanti della cucina Made in Italy con una vasta gamma di ghiottonerie. La simpatica box “all’italiana” in packaging ecocompatibile è la bandiera tricolore di lasagne colorate (all’uovo, spinaci e pomodoro), simbolo della cucina nostrana, che accoglie al Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte gli avventori nello spazio (Hall 1 – stand D126) allestito a ridosso dell’entrata della fiera dell’innovazione alimentare, dal 19 al 23 ottobre, nell’area dedicata alla Regione Calabria.

Le prelibatezze calabresi in mostra

Ricco di ricercate prelibatezze, il ventaglio di proposte parte dalla pasta di alta qualità, ottenuta dalla lavorazione di grani autoctoni nello storico pastificio Pirro. La linea Tartufo Nero di Calabria punta i riflettori su un pregiato dono della natura poco conosciuto sul mercato, mentre gli alberelli della Sila raccontano la maestosità dei boschi dell’altopiano più grande d’Europa che vanta da anni il record dell’aria più pulita del continente.

Così come il piccante, i pepi cruschi, la treccia di fichi, i talli di cappero, la cipolla di Tropea caramellata, il paté di pomodori secchi, la classica ‘nduja di Spilinga e la nuova pasta delle donne alla barbabietola sono icone di un’innovazione che guarda al passato.

Il tour promozionale continua

Il tour per promuovere all’estero i prodotti tipici calabresi non si ferma. Il team al femminile di FeelSud con entusiasmo annuncia che porterà in America il volto migliore della Calabria al Fancy Food 2025.