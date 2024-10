Feltri alla Santelli: ‘La ‘ndrangheta non è mai andata via’

Il direttore di Libero non ha resistito a commentare l'attuale situazione della Calabria e l'operato del suo Governatore

Feltri torna a parlare del sud. Questa volta, il direttore di Libero dice la sua sui recenti avvenimenti scaturiti dalle decisioni del Governatore della Calabria.

Jole Santelli, con una delle sue ultime ordinanze, ha fatto discutere l’Italia intera e l’opinione si spacca tra i tanti contrari e i pochi che desidererebbero ripartire ad ogni costo. La proposta del Presidente della Regione era quella di riaprire bar e ristoranti con tavoli all’aperto. Un modo per far partire l’economia ed, allo stesso tempo, concedere un po di libertà ai calabresi che son stati bravi ad evitare il contagio in questi due mesi.

Feltri, dunque, non poteva esimersi dal divulgare la sua opinione in merito e, in tweet, scrive:

“Jole Santelli, governatrice della calabria avverte: ‘Se restiamo fermi arriva la ‘ndrangheta’. Non si preoccupi: è già arrivata, anzi non se n’è mai andata”.