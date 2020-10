Femminicidio a Montebello, il marito della vittima interrogato dai carabinieri

Si aggiorna di un’altra vittima, il macabro conteggio dei femminicidi in Italia. Ultimo in ordine di tempo, il caso di Zuccarà, piccola frazione nel comune di Montebello Jonico, dove la vittima sarebbe una donna di circa sessanta anni. Sul caso, avvenuto nelle scorse ore, indagano i carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria. In questo momento gli investigatori starebbero ascoltando un congiunto (presumibilmente il marito) della vittima stessa.