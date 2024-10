Femminicidio Montebello, Morosini alza la voce: ‘Maschilismo, lacuna morale del nostro territorio’

Di seguito le parole dell’Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria – Bova sul fatto di cronaca che ha sconvolto la comunità di Montebello Jonico e non solo.

Dinanzi a un nuovo efferato delitto di violenza contro le donne che si è consumato venerdì scorso, non posso fare a meno di alzare ancora una volta la voce contro alcune lacune morali del nostro territorio, che rasentano il livello di fenomeno culturale contro cui combattere:

Il maschilismo che vuole la donna sottomessa al maschio nelle relazioni familiari, anche in sfere sociali elevate; esso è causa di tanta sofferenza nelle donne e alla base di delitti come il femminicidio;

La tendenza a risolvere i conflitti e i contrasti con la violenza e l’intimidazione, spesso anche mafiosa, che opprime e vincola ancora tanti settori delle nostre comunità alla cultura del dominio del più forte;

La convinzione piuttosto generalizzata che per sentirci cristiani bastano quegli appuntamenti diventati ormai costume sociale nella nostra società a tradizione cristiana: celebrazione dei sacramenti come appuntamenti sociali, funerali, feste patronali. La fede, invece, è lo sforzo di mettere in pratica i comandamenti di Dio e incarnare nella vita i valori del Vangelo.