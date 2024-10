Femminicidio Montebello, Palmenta e Carbone: ‘Giornata contro la violenza sulle donne dedicata a Concetta’

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa relativa al terribile fatto di cronaca di venerdì 30 ottobre:

“Ancora una volta la nostra Provincia si trova alla ribalta della cronaca per atti di femminicidio e di violenza contro le donne. La tragedia che si è compiuta con cruda efferatezza a Montebello Jonico sconcerta ma non può indurci alla rassegnazione. Quali donne a vario titolo impegnate nel contrasto ad ogni forma di abuso che minaccia la libertà e la dignità femminile, nell’esprimere vicinanza alla famiglia della signora Concetta, ci impegniamo a far fronte comune in modo compatto affinché le donne vittime di violenza non vengano lasciate sole. È compito di tutte e tutti attuare comportamenti volti a migliorare la condizione femminile e ad aumentare il rispetto verso le donne, contrastando ogni atteggiamento violento di cui veniamo a conoscenza e difendendo le vittime da ulteriori abusi. Parlare, denunciare, prevenire, proteggere e punire sono prerogative alle quali non possiamo e non vogliamo sottrarci. I fatti di Montebello Jonico restituiscono una grande responsabilità alle istituzioni e a tutta la comunità, occorre mettere al centro del dibattito il contrasto ad ogni forma di violenza perché solo così si potrà arginare questo terribile fenomeno.