La Fenice Amaranto: le prime parole del Ds Pellegrino su nome e S. Agata

Il primo intervento ufficiale del nuovo Ds Maurizio Pellegrino de La Fenice Amaranto è avvenuto ad Antenna Febea. Tra i tanti argomenti trattati, quello del cambio di denominazione e del centro sportivo S. Agata: “Ho già manifestato anche io alla proprietà la necessità di modificare la denominazione. Mi è stato spiegato che c’era necessità di fare tutto in fretta per registrare intanto la società e si è scelto La Fenice Amaranto. E’ stata fatta una richiesta formale e credo ci saranno novità già dalla prossima settimana. Dalla Figc ci è arrivata una indicazione chiara sul divieto di utilizzo dei nomi Reggina e Reggio Calabria. Per quello che riguarda il centro sportivo S. Agata devo dire che abbiamo trovato ampia disponibilità da parte delle Istituzioni e noi ci stiamo mettendo tanta buona volontà. Sappiamo del lavoro svolto da tanti negli anni all’interno della struttura e ne terremo conto, ma non si possono confermare tutti“.

