Fenice Amaranto, il Ds Pellegrino sul tecnico, l’organico ed il calendario

Nel corso dell’intervista rilasciata ad Antenna Febea, con alcuni passaggi già riportati sul nostro giornale, il Ds Pellegrino ha parlato anche di allenatore, organico e nuovo calendario:

Calendario, organico e allenatore

“Sulla questione calendario, stiamo discutendo con la FIGC per avere un calendario un pò più umano, non si possono giocare dodici partite in un mese solo per poter recuperare il ritardo. Insieme a questo si sta cercando di avere una deroga sul calciomercato in modo da avere la possibilità di poter acquistare nuovi calciatori svincolati anche dalla serie C. Per quello che riguarda il tecnico siamo alla ricerca del profilo giusto. Si può pensare a qualcuno che conosca la categoria bene ma anche qualche figura più esperta che ha allenato in categoria superiore”.