La Fenice Amaranto: scelto il responsabile della comunicazione

In attesa della prima ufficializzazione che riguarderà l’ingaggio del tecnico Bruno Trocini, in casa amaranto si inizia a muovere qualcosa anche per quello che concerne l’organigramma. Fino al momento si sono registrati interventi su emittenti radiofoniche e televisive da parte dei due direttori Bonanno e Pellegrino, per il resto nulla in fatto di notizie. A proposito di questo, a breve verrà comunicato l’ingaggio del responsabile della comunicazione che risponde al nome di Peppe Praticò. Quest’ultimo ha iniziato il suo percorso professionale esattamente nel 2015 partendo proprio dalla serie D con l’allora Asd Reggio Calabria. Prima con il presidente Mimmo Praticò e poi con Luca Gallo, ha concluso la sua esperienza nel giugno del 2021, al termine di una stagione che ha visto la Reggina ottenere la salvezza nel campionato di serie B.