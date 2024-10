Ferragosto: i consigli sul traffico dell’Automobile Club Reggio Calabria

“Viaggiare con prudenza e rispettare le norme stradali. Queste le regole principali da seguire per trascorrere un tranquillo e sicuro ferragosto“.

La raccomandazione agli automobilisti pronti a spostarsi dalle città per le mete di vacanza in giro per la pinisola, la fa il preseidente dell’Automobile Club Reggio Calabria Santo Alfonso Martorano che aggiunge: “E’ atteso traffico intenso anche sulle arterie principali della nostra provincia. Sono giorni da bollino nero visto le alte temperature che hanno investito la nostra Regione. Pertanto, si raccomanda la massima prudenza alla guida e rispetto delle norme basilari del codice della strada.Ogni conducente deve ricordare che il metodo principale di prevenzione è sicuramente l’amore per se stessi e non portare all’eccesso le forme di divertimento che , normalmente, animano i periodi di vacanza.La gran parte degli incidenti spesso – conclude il presidente dell’Automobile Club RC avvocato Santo Alfonso Martorano – si verificano proprio per la scarsa attenzione prestata alle principali regole di prudenza e buon senso e, in alcuni casi, alle difficili condizioni meteorologiche”.