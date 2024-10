Proc. Ferrari: ‘Menez e Mastour? Ci sono racconti che possono far sognare i tifosi amaranto…’

Reggina sempre più al centro delle attenzioni dei media nazionali ed anche internazionali. L’arrivo di Menez rafforza ancor di più uno degli aspetti sui quali il presidente Luca Gallo ha sempre puntato, insieme agli obiettivi sportivi. A TMW ha parlato il procuratore Fabio Ferrari della B.F.P Sport, società che gestisce gli interessi del calciatore in Italia: “Ci sono stati tanti incontri perché Jeremy aveva tantissime proposte. Noi però ci siamo concentrati su due aspetti fondamentali: la voglia di tornare in Italia del ragazzo e l’ambizione del presidente Gallo nel costruire una squadra che possa puntare in alto. Al primo incontro è scoccata la scintilla e l’operazione è decollata in via definitiva.

Jeremy è carico a pallettoni e contentissimo di tornare in quella che reputa la sua seconda casa, l’Italia. Dopo i bei momenti vissuti con Roma e Milan era intrigato da una piazza del Sud, calda e importante come Reggio. Sono convinto che possano innamorarsi a vicenda. Siamo convinti che saprà conquistare il popolo della Reggina.

Taibi da una parte e il presidente Gallo da Roma hanno ‘accerchiato’ Jeremy per convincerlo della nuova avventura. Taibi, poi, è sempre stato estremamente sereno sulla bontà dell’operazione. L’obiettivo del presidente Gallo è la Serie A