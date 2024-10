Reggina: Sounas consegna la sua maglia a Menez e si conferma per la B

Qualità e quantità e la capacità di ricoprire più ruoli all’interno del rettangolo di gioco. Dimitrios Sounas è stato giocatore fondamentale nello scacchiere tattico di mister Toscano che lo ha utilizzato in più zone del campo, ottenendo sempre risultati eccellenti. Ha parlato a Passione Amaranto: “Ho sempre saputo che questa era una squadra forte. E’ stato un anno eccezionale ed abbiamo meritatamente conquistato la promozione in serie B grazie al contributo di tutti. Siamo felicissimi. La mia partita più bella della stagione certamente quella con il Catanzaro, ma credo lo sia per tutti anche per i risvolti che ha avuto poi nel proseguo del campionato.

Jeremy Menez è un campione. Per la Reggina e per tutti noi è una giornata storica. Un grande calciatore con una carriera straordinaria. La maglia numero 7? Non è un problema, accordo già trovato, ho parlato con il direttore e certamente quella maglia sarà consegnata al campione francese.

Cedo la maglia perchè andrò via? Assolutamente no, rimango alla Reggina“.