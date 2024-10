Bocale in festa per i Santi patroni Cosma e Damiano. Successo per ‘pizze in piazza’

Grande soddisfazione per la manifestazione “Pizze in piazza” organizzata dalla Pro Loco Reggio Sud APS, che ha visto l’impegno dei suoi soci volontari e contributo, su più fronti, volti al ripristino decoro urbano in onore dei Santi Santi Patroni Cosma e Damiano a Bocale RC. Un fine settimana iniziato con la pulizia della piazza di Bocale, messa in sicurezza dei rami pericolosi, a tutela e rispetto per i luoghi del territorio. Valorizzazione e recupero vecchie tradizioni, promozione di prodotti enogastronomici realizzati con materie prime di qualità utilizzate nella dieta mediterranea: pomodoro , formaggio parmigiano, basilico, origano, olio extravergine d’oliva e farine con miscele di grani autoctoni, senatore cappelli e iurmano, prodotti ed offerti dal Panificio Malara di Pellaro. Promozione di socialità, musica, canti, balli che hanno ravvivato le due serate in piazza chiesa a Bocale RC.

Grazie a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento: il gruppo musicale “Antares” che ha allietato la prima serata, con canti musica italiana e popolare, balli; la scuola di danza Aurelio Bailando Calabrò, le sue coreografe e JoePina Capola per aver animato la seconda serata, coinvolgendo a ballare tanta gente a ritmo di musiche italiane e popolari. Grazie all’aiuto in cucina delle signore dell’ Associazione socio culturale “Gli Amici del Musical” ed alle signore di Associazione promozione sociale “Jamu” ,all’associazione ”Amici dell’anziano” al nostro instancabile amico Pietro Garofalo. Grazie ai nostri soci e membri del direttivo.

Grazie ai nostri sponsor Calypso Relax, Sporting Club Bocale, Filippo Cogliandro Q8 , Agip Riggio , Marco Antonio Quattrone , Gianni Polimeno , Nicola Oriente , Ypergas Luvara, Pizzeria Rosticceria “Ombelico del mondo”, supermercato ZetaFood, Panificio Malara. Grazie a tutti i cittadini intervenuti.

Grazie e benvenuto al nostro sacerdote don Bloise. Esempi di sinergie positive che promuovono, valorizzano e tutelano i territori, le tradizioni e le loro peculiarità.

Concetta Romeo

Presidente Pro Loco Reggio Sud APS