Festa del Cioccolato a Reggio, dietrofront di alcune aziende ma l’evento si terrà

“La Festa del Cioccolato si farà”.

Lo conferma ai microfoni di CityNow, Marisa Lanucara, direttore della Confcommercio di Reggio Calabria.

La nota stampa inviata dalla Publiepa e pubblicata sulle nostre pagine nel pomeriggio di ieri aveva ingannato anche noi.

La Publiepa comunica che l’evento Festa del Dolce Tipico e del Cioccolato, evento inizialmente previsto per marzo sul Corso Garibaldi zona Nord, è stato definitivamente posticipato al 7-10 novembre per problemi organizzativi e concomitanza con altra manifestazione.

Queste le parole riportate dall’agenzia di eventi e comunicazione cosentina con cui comunicava alle diverse testate giornalistiche il rinvio dell’evento culinario tanto atteso dai reggini. In realtà l’evento, a cui partecipano diverse realtà, tra cui la Confcommercio di Reggio Calabria, ideatrice dell’importante manifestazione che anima ormai da tre anni il Corso Garibaldi, si terrà ugualmente.

Il direttore di Confcommercio RC spiega il malinteso:

“Insieme a noi ci sono tantissime altre realtà del territorio reggino che partecipano alla manifestazione tra cui anche l’Associazione Pasticceri Artigiani Reggini. Mentre la macchina organizzativa della Festa del Cioccolato si andava perfezionando, spunta il nome di un altro evento, la ‘Festa del dolce tipico‘ organizzata da Confesercenti“.

Nella giornata di domani si terrà, nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa, per presentare tutti i dettagli della sesta edizione della Festa del Cioccolato, organizzata da Choco Amore e patrocinata dal Comune di Reggio Calabria.

Presenti alla conferenza, il presidente dell’Associazione Choco Amore, Antonio Pettini, il presidente dell’Associazione Pasticcieri Artigiani Reggini, Antonio Musolino, delegato Fipe Confcommercio Reggio Calabria, Vincenzo Pennestrì, Vice Presidente Confcommercio Reggio Calabria, Carmelo Nucera ed il Presidente dell’Associazione il Cerchio Magico Antonio Retta.

Da venerdì 15 a domenica 17 marzo come ogni anno dunque sul corso Garibaldi sarà schierato il pool di cioccolatieri della Choco Amore (associazione nazionale cioccolatieri), protagonisti indiscussi di tutta la città tra gusto, animazione e didattica per deliziare i più “golosi” e non solo.

Dalle ore 10:00 a Notte la Festa del Cioccolato sarà pronta ad accogliere in città, i turisti e i visitatori provenienti da tutta la provincia, inclini a degustare e fare scorta dell’ottimo cioccolato artigianale.