Festa della Madonna, Falcomatà: “A lei tutti i reggini affidano proprie speranze”

Presentato quest’oggi presso Palazzo San Giorgio il calendario degli eventi delle festività mariane 2019. Il sindaco Falcomatà ha spiegato come si è puntato fortemente sul coinvolgimento di gruppi e associazioni locali.

“Il programma degli eventi non vuole lasciare indietro nessuno e punta a coinvolgere tutte le associazioni che danno l’anima in questa città 12 mesi l’anno.

L’assessore Zimbalatti in questi minuti si trova in Prefettura proprio per concordare con le forze dell’ordine tutte le misure adatte per assicurare la dovuta sicurezza.

In questi quattro giorni ci daranno una mano anche associazioni e Protezione Civile. Il sentimento della partecipazione è sempre stato alla base delle festività mariane.

Alla Madonna della Consolazione tutti i reggini affidano le proprie speranze e i propri sogni”, le parole del sindaco Falcomatà.