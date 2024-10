Festa della Madonna, la Via Filippini si trasforma in Via del gusto

“La via del gusto” è questo il nome dell’evento che si svolgerà a Reggio Calabria, sabato otto e domenica nove settembre, nell’ambito delle iniziative in programma per le festività mariane. La manifestazione- la cui location è in via Filippini- è organizzata in Confcommercio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

“Le vie del gusto” si propone il rilancio di una delle vie storiche cittadine; storiche non solo dal punto di vista urbano ma, anche e soprattutto, per il commercio reggino.

Coinvolte le imprese del territorio reggino che presenteranno i propri prodotti. Si spazia dal vino, all’olio, ai prodotti calabresi e poi la cioccolata , le marmellate ma anche cocktail, ciambelle e tanta musica. Per la kermesse è previsto il coinvolgimento de “il Museo del Bergamotto” che insiste proprio nell’area oggetto della stessa iniziativa.

Le imprese e i pubblici esercizi così potranno “aprire” le porte ai proprio concittadini in un momento importante per la nostra comunità, come appunto quello in onore della Madonna della Consolazione. Contestualmente all’iniziativa, si svolgerà anche un altro appuntamento ossia il “Reggio beer fest”: una duplice occasione così per il rilancio del commercio e delle attività insistenti sull’area. Faranno da cornice poi all’evento altre attività di intrattenimento organizzate dal Comune di Reggio Calabria.