Festa della Madonna, Latella e Zimbalatti: “A lei chiediamo di proteggere Reggio Calabria”

Reggio accoglie la sua Patrona. Come sempre sono migliaia i reggini che hanno affollato le vie del centro per dare il proprio saluto alla Madonna della Consolazione.

Ai microfoni di CityNow, le parole degli assessori al comune di Reggio Calabria Giovanni Latella e Nino Zimbalatti.

Un messaggio di augurio sentito anche da parte dell’assessore Zimbalatti.

“La devozione per la nostra protettrice è immensa, sia da parte dei reggini che delle istituzioni. Mettere in sicurezza un evento simile che richiama migliaia di reggini non è semplice, la Polizia Municipale e metropolitana si è impegnata per garantire a tutti i cittadini un giorno di tranquillità.

Festa della Madonna è un qualcosa che ci fa ricordare le nostre origini, come si dice nel famoso detto questa festa si è sempre tenuta e sempre si terrà”, conclude Zimbalatti.