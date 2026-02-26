Giusy Princi al Quirinale: l’invito di Mattarella per la Festa della Donna

Anche l'eurodeputata reggina sarà presente all'importante evento al Palazzo del Quirinale

L’eurodeputata reggina Giusy Princi sarà al Quirinale per la celebrazione della Giornata internazionale della donna.

A formalizzare l’invito è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nella comunicazione ufficiale, il Capo dello Stato invita l’onorevole Princi alla cerimonia che si terrà lunedì 9 marzo 2026, alle ore 11, al Palazzo del Quirinale.

Un appuntamento istituzionale di rilievo, che ogni anno richiama rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro, della cultura e della società civile per riflettere sul ruolo delle donne e sulle sfide ancora aperte in tema di diritti e pari opportunità.

La presenza di Giusy Princi nella Capitale segna un riconoscimento importante anche per il territorio reggino, che sarà rappresentato in una delle sedi più alte della Repubblica in occasione di una ricorrenza simbolica e di forte valore civile.