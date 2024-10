Serra San Bruno celebra la Festa del Fungo 2024: un evento tra tradizione e biodiversità – FOTO

Il 12 ottobre scorso, Serra San Bruno ha festeggiato la prima tappa dei due weekend dedicati alla Festa del Fungo 2024, una manifestazione unica nel suo genere che si terrà anche domenica 13 ottobre, oltre che il 19 e il 20. Giunta alla sua XI edizione, con un programma diversificato e coinvolgente, questo festival annuale rappresenta un’occasione privilegiata per scoprire le meraviglie del comune e del Parco Naturale Regionale delle Serre, valorizzando le tradizioni locali e celebrando un anno di raccolta straordinario per quantità e qualità. L’evento ha offerto emozioni, divertimento e conoscenza, esaltando la storia, la cultura e la biodiversità del territorio.

Convegno “Biodiversità e Micologia”

Nella giornata di sabato, oltre agli appuntamenti legati all’intrattenimento e alla gastronomia, si sono svolti convegni e talk show che hanno esplorato il ruolo del fungo e le potenzialità del territorio, con l’obiettivo di promuovere la crescita locale. Alle ore 10:00 si è tenuto il convegno dal titolo “Biodiversità e Micologia”, moderato dal dott. Rosario Previtera, Agronomo ed EU Climate Pact Ambassador, che ha approfondito l’importanza dei funghi nella tutela della biodiversità e nel contrasto al cambiamento climatico. Tra i partecipanti al convegno figuravano il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, il Presidente della Pro Loco, Francesco Giancotti, e il Commissario del Parco Naturale Regionale delle Serre, Alfonso Grillo, oltre a esponenti regionali e locali.

Interventi e obiettivi

Il sindaco Barillari ha evidenziato l’importanza di promuovere i prodotti locali come parte dell’identità del territorio, puntando su escursioni micologiche e laboratori per bambini, al fine di valorizzare un turismo lento e sostenibile. Alfonso Grillo, sostenitore della multifunzionalità dei servizi ecosistemici, ha dichiarato che la festa è un momento chiave per aumentare la consapevolezza sul patrimonio culturale e ambientale di Serra San Bruno. Grillo ha sottolineato l’impegno del Parco nel cercare di ottenere la Carta Europea del Turismo Sostenibile, un riconoscimento che richiede una forte collaborazione tra comunità, aziende e istituzioni.

Promozione territoriale e culturale

Nel suo intervento, Francesco Giancotti, Presidente della Pro Loco, ha sottolineato l’importanza dell’evento per la comunità locale e ha espresso soddisfazione per la partecipazione sempre crescente. Il convegno ha visto anche la partecipazione della Dr.ssa Elisabetta Pelagi, Vicepresidente della Comunità del Parco, che ha sottolineato come la sinergia tra i comuni possa portare a una crescita condivisa.

L’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha concluso il convegno lodando l’iniziativa e sottolineando come la promozione dei prodotti calabresi stia ricevendo sempre maggiore attenzione a livello nazionale. Ha osservato che iniziative come la partecipazione al Salone del Gusto di Torino e gli accordi con la RAI stanno contribuendo a mostrare una Calabria resiliente e orgogliosa.

Il convegno si è concluso con le parole del dott. Rosario Previtera, che ha sottolineato la necessità di un impegno congiunto per promuovere il territorio delle Serre e le aree interne calabresi. Ha evidenziato il potenziale dei funghi non solo come risorsa gastronomica, ma anche come opportunità per lo sviluppo sostenibile e la mitigazione del cambiamento climatico.

La Festa del Fungo 2024 continuerà il 19 e il 20 ottobre, offrendo ulteriori momenti di grande spessore scientifico, culturale e istituzionale, confermandosi un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza autentica nel cuore della Calabria. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito dell’evento http://www.festadelfungo.com/.