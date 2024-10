Festa della Madonna, intervento last minute nel tragitto della processione

In seguito all'appello di CityNow riguardante lo stato delle strade su cui si svolgerà la processione, ecco l'intervento last minute del Comune

Mancano solamente poche ore all’inizio della Festa di Reggio Calabria in onore della Madonna della Consolazione. Le strade stanno per affollarsi di cittadini, turisti e pellegrini arrivati in città in occasione di questa grande ricorrenza religiosa e civile.

Il timore era quello di non esser pronti ad ospitare l’evento. Fino a ieri, giovedì 12 settembre, le strade che domani, sabato 14 settembre, verranno percorse da migliaia di persone in processione presentavano buche a dir poco pericolose.

La confusione creata al passaggio della Madonna avrebbe senz’altro spinto qualcuno a non esser prudente per seguire con attenzione il rito che, da secoli, si celebra in città. L’amministrazione comunale, forse seguendo il nostro appello, è prontamente intervenuta lungo le strade segnalate per coprire le buche presenti e garantire quindi la sicurezza dei cittadini.