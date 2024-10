Festa Madonna, Falcomatà: ‘Momento tanto atteso dai reggini. Mostriamo la città al meglio’

Reggio Calabria si appresta a vivere momenti di grande emozione e spiritualità con il ritorno delle tradizionali celebrazioni dedicate alla Madonna della Consolazione, Patrona della città.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha rinnovato l’invito alla cittadinanza a partecipare con gioia a questo appuntamento atteso con trepidazione, che ogni anno coinvolge l’intero popolo reggino.

“Si rinnova l’appuntamento con la Patrona del popolo reggino. Popolo che aspettava trepidante, come ogni anno, questo momento. Noi la accogliamo e vestiamo la città a festa, come è giusto che sia e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, per mostrare Reggio al suo meglio ai tanti cittadini, pellegrini, turisti e reggini di ritorno,” ha dichiarato Falcomatà, sottolineando l’importanza di questa ricorrenza non solo per la città, ma per tutti coloro che la amano e la vivono.

Il sindaco ha espresso l’auspicio che tutti possano “vivere nel modo migliore questo momento appassionante ed intimo”, partecipando agli eventi e alle iniziative organizzate per l’occasione. Sarà un “giusto mix fra laici e religiosi” per consentire a tutti di godere appieno dei giorni di festa.