Festa Madonna 2024, anche Ron tra i cantanti in arrivo a Reggio

Festa Madonna, ormai ci siamo. Pochi giorni all’inizio delle Festività Mariane, l’appuntamento più sentito da tutti i reggini. Per l’edizione 2024, l’amministrazione comunale ha messo in piedi un robusto programma, che vede al suo interno novità (come il Festival del Teatro Vernacolare) e anche un ritorno al passato, con la Notte Bianca prevista per il 14 settembre.

Leggi anche

Nei giorni scorsi, su queste pagine, le anticipazioni su alcuni artisti che salvo sorprese si esibiranno in riva allo Stretto: Fedez, Max Gazze, Paolo Belli e il comico Valerio Lundini con la band Vazzanikki.

Secondo quanto raccolto, tra i cantanti che faranno parte del robusto programma musicale dell’amministrazione comunale anche Rosalino Cellamare, in arte Ron.

Oltre mezzo secolo di carriera, impreziosita da diversi successi e dal recente Premio Tenco, ricevuto nel 2023. Lo scorso anno il cantautore, che in passato ha collaborato in diverse circostanze con Lucio Dalla, ha preso parte ad un tour teatrale dal titolo “Al Centro esatto della Musica”, come l’incipit di uno dei suoi tanti successi.

“Un posto dove andrei tutte le sere a cantare è proprio il teatro, dove le canzoni vivono in un ambiente ideale, a volte rivivono grazie a nuovi arrangiamenti che mi diverte fare con la mia band. Mi piace mettermi in gioco, e ora lo faccio come mai prima, vado in teatro con un concerto rinnovato, a cui abbiamo lavorato molto, perché vivo per la musica e sono felice quando sono davanti ad un pubblico… Da sempre è così, da quando ragazzino ho cominciato questo splendido mestiere di cantautore”, aveva affermato pochi mesi fa.

Nel corso dell’ultimo tour, Ron ha messo in scena uno dei repertori tra i più belli e conosciuti della musica d’autore italiana in una scaletta ricca di oltre venti titoli – tra successi e nuove canzoni, tratte anche dal celebrato album di due anni fa “Sono un figlio” – che include anche “Lontano Lontano” di Luigi Tenco, nella versione con cui l’artista ha aperto l’ultima edizione del “Premio Tenco”, quando lo scorso ottobre ha ricevuto il prestigioso ed esclusivo “Premio alla Carriera”.

I diversi nomi degli artisti che si esibiranno durante le Festività Mariane, almeno 7, verranno ufficializzati nel corso di una conferenza stampa in programma nei prossimi giorni, forse nella giornata di sabato.