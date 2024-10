Da Trebottoni torna il gusto più atteso delle feste: ‘Addormentasuocera’ e arriva la novità ‘Gassosa al Caffè’

Come ogni anno, le festività mariane a Reggio Calabria portano con sé un’atmosfera speciale, e la gelateria Trebottoni non manca di sorprendere i suoi affezionati clienti con gusti che celebrano la tradizione reggina e l’innovazione. Guidata dal talento e dalla creatività del maestro gelatiere Demetrio Romeo, la gelateria presenta quest’anno due grandi ritorni attesissimi, e una novità che promette di conquistare tutti.

Il Ritorno dell’Iconico Addormentasuocera

Come da tradizione, ritorna il gusto più atteso dai reggini: l’Addormentasuocera. Questo iconico gelato, ormai simbolo delle festività mariane, è ispirato alle leccornie tipiche delle feste, caratterizzato da un sapore inconfondibile. Ogni anno, il suo arrivo è accolto con entusiasmo dai cittadini, che vedono in questo gusto non solo un piacere per il palato, ma anche un modo per catturare lo spirito di queste festività e dare spazio all’immaginazione scherzosa. Lo chef Demetrio è riuscito a catturare l’essenza di queste leccornie e a trasformarle in gelato! Un dolce antico in un’esperienza gastronomica moderna, mantenendo intatti i sapori autentici e arricchendoli con la sua maestria artigianale.

La Novità: Gassosa al Caffè in Collaborazione con Romanella

La vera novità di questa edizione mariana è il gelato Gassosa al Caffè, una creazione innovativa realizzata in collaborazione con Romanella, storico marchio calabrese noto per la sua iconica gassosa. Questa inedita combinazione di sapori unisce la freschezza frizzante della gassosa con l’intensità aromatica del caffè, creando un equilibrio unico e sorprendente. La collaborazione con Romanella è un chiaro segno del forte legame di Trebottoni con il territorio e della volontà di valorizzare le eccellenze locali.

Questo gusto rappresenta una sintesi perfetta tra tradizione e modernità, e dimostra ancora una volta l’impegno della gelateria nel portare avanti un lavoro di valorizzazione delle materie prime locali. Il risultato è un gelato che non solo soddisfa il palato, ma racconta anche una storia di territorio, tradizioni e innovazione, facendo leva su un’identità profondamente calabrese. Un’idea innovativa, ma profondamente radicata nella cultura locale, che esalta le specificità del territorio reggino.

Il Ritorno della Nzudda: Tradizione Reggina in Gelato

Oltre all’Addormentasuocera, torna anche un altro classico della tradizione reggina: la Nzudda. Questo dolce tipico, legato alla storia culinaria di Reggio Calabria, è un biscotto a base di miele che da sempre accompagna le feste e le celebrazioni locali. Lo chef Demetrio lo ripropone in una versione gelato, trasformando il gusto familiare e confortante di questo dolce in un’esperienza fresca e innovativa, senza mai perdere il legame con le sue radici. La Nzudda in versione gelato è una vera e propria celebrazione della tradizione reggina, capace di emozionare e sorprendere chiunque la assaggi.

Trebottoni: Eccellenza Unica e Inimitabile

La gelateria Trebottoni si conferma ancora una volta un punto di riferimento per tutti coloro che cercano non solo un buon gelato, ma un’esperienza che sappia coniugare sapori tradizionali e innovazione. Il merito va al genio creativo dello chef Demetrio Romeo, la cui classe e capacità di sperimentare ispira tutto il settore del territorio a osare e a cercare nuove strade. Ogni sua creazione, che sia un omaggio alle radici calabresi o un’innovazione assoluta, racconta un impegno costante verso la qualità e l’eccellenza.

Trebottoni rimane unico, innovativo e inimitabile, continuando a rappresentare il meglio della tradizione reggina nel mondo della gelateria artigianale. Con il ritorno dell’Addormentasuocera e della Nzudda, e la novità assoluta della Gassosa al Caffè, le festività mariane di quest’anno saranno ancora più dolci e indimenticabili per tutti i reggini.

Per rimanere aggiornati su tutte le loro novità, si può seguire la Gelateria Trebottoni sui propri canali social Instagram e Facebook.