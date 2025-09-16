Festa della Madonna, intoppo durante la processione: corona incagliata nei cavi – VIDEO

Piccolo imprevisto questo pomeriggio durante la tradizionale passeggiata del martedì della Sacra Effigie della Madonna della Consolazione.

All’altezza del civico 242 di corso Garibaldi, la punta della corona posta in cima al quadro si è incagliata in un cavo della filodiffusione. Un ostacolo inaspettato che ha costretto la Vara a fermarsi per alcuni minuti.

Uno dei portatori si è arrampicato e, con l’aiuto di una scopa, ha cercato più volte di liberare la corona. Dopo vari tentativi, l’operazione è riuscita e l’Effigie ha potuto riprendere il suo cammino.

La processione è ripartita regolarmente alle 19:08, tra il sollievo e gli applausi dei fedeli presenti. L’incidente, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi e la Vara ha proseguito la sua marcia lungo il corso principale della città.