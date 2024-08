Festa di Madonna, 'NO' alle giostre dai residenti di largo Botteghelle: la lettera al Comune

I cittadini residenti nel quartiere Botteghelle di Reggio Calabria hanno presentato una lettera all’Amministrazione Comunale, sollevando preoccupazioni in merito alla decisione di collocare le attrazioni dello “spettacolo viaggiante” per adulti presso il Largo Botteghelle durante le Festività Mariane 2024.

La lettera è stata indirizzata non solo al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, ma anche alle autorità locali di sicurezza e alle istituzioni coinvolte nella gestione degli eventi pubblici.

E’ stata contestata così la decisione di posizionare le attrazioni in un’area residenziale presa senza alcuna consultazione pubblica, contravvenendo agli strumenti di partecipazione civica.

Giostre largo Botteghelle: i motivi della protesta dei residenti

I cittadini hanno elencato diverse problematiche che tale scelta comporterebbe: disturbi alla quiete pubblica, numerose abitazioni affacciano direttamente sul piazzale Botteghelle, dove il rumore e la musica fino a tarda notte arrecherebbero gravi disagi, specialmente per i lavoratori e gli studenti che riprenderanno le attività scolastiche il 16 settembre 2024.

Problemi di mobilità e parcheggio: la zona non dispone di spazi adeguati per il parcheggio, il che potrebbe causare congestionamenti e difficoltà sia per la mobilità pubblica urbana sia per l’accesso dei mezzi di soccorso.

Preoccupazioni sollevate anche per l’igiene pubblica: la mancanza di servizi igienici adeguati e l’insufficienza di pulizie quotidiane porterebbero a condizioni igienico-sanitarie critiche, come già accaduto in passato durante altri eventi pubblici.

E ancora rischi per la sicurezza: l’afflusso massiccio di persone senza un’adeguata vigilanza potrebbe aumentare il rischio di incidenti e comportamenti illeciti, quali risse e furti.

Infine l’impatto sulle scuole: la vicinanza di diversi istituti scolastici al piazzale Botteghelle creerebbe disagi significativi agli studenti nelle prime settimane di attività scolastiche.

I cittadini residenti hanno chiesto, attraverso la missiva, di rivedere immediatamente la decisione, suggerendo di spostare le attrazioni in un’altra area più adatta.

Nel caso in cui non fosse possibile trovare un’alternativa per quest’anno, i cittadini propongono alcune misure per minimizzare i disagi tra cui collocare al piazzale Botteghelle solo le attrazioni per i più piccoli, limitare l’emissione sonora ad alto volume fino alle ore 23:30, creare aree di parcheggio designate e limitare l’accesso ai soli residenti e ai mezzi di soccorso, garantire un controllo costante da parte delle forze dell’ordine nelle zone più soggette ad attività illecite.