Festa Madonna, tutto quello che c’è da sapere sulla processione e la Sacra Effigie

Si tratta di uno degli eventi più importanti in città e forse anche uno dei più antichi. Stiamo parlando ovviamente della processione di Maria della Consolazione.

L’intera città di Reggio Calabria si mobilita al cospetto della sua patrona ed anche se tanti ‘riti’ col tempo sono andati perduti, altri restano più che vivi e saldi, tra questi vi è l’antica processione che vede protagonisti i portatori della Vara.

Il pellegrinaggio, che inizialmente si svolgeva il 26 aprile di ogni anno, venne poi spostato al 21 novembre con l’offerta di un Cero Votivo che ancora oggi si ripropone a settembre nella nostra Cattedrale.

La processione è nota con il nome di “Festa Madonna” appunto, ed ogni anno si ripropone nel mese di settembre, quando per quattro giorni i pellegrini gravitano da tutta la provincia verso le due mete religiose (Il santuario dell’Eremo e il Duomo). La festa inizia il sabato e si conclude il martedì seguente. Il percorso intrapreso dai fedeli è di circa 5 Km partendo dall’Eremo comincia la discesa per procedere poi lungo la via Cardinale Portanova, via De Nava e il corso Garibaldi, fino al Duomo.

La tradizione vuole che il quadro, che ad oggi viene portato in processione, sia stato ritrovato da un contadino mentre lavorava la terra sulla collina dell’Eremo. Da lì venne portato nella cattedrale per riapparire, subito dopo, nel luogo in cui era stato trovato. Questo prodigio fu interpretato dai fedeli come il segno con cui la Madonna chiedeva di erigere proprio in quel luogo la sua chiesa, e la popolazione così fece.

L’imponente “Vara” su cui viene trasportato il Quadro pesa 3 tonnellate, è alta 4,50 metri e larga 2,18 metri , la sua struttura è in legno massiccio, rivestita interamente in lamine d’argento. A circondarla vi è sempre un intensa commozione, quella di chi, nonostante il tempo, non ha smesso di credere nei miracoli. Pianti, grazie, uomini e donne scalze che per voto accompagnano pregando e cantando la Madonna nel suo cammino. La festa dedicata all’Avvocata del Popolo Reggino non può non avere anche un risvolto civile. La festa cittadina è infatti caratterizzata dalla presenza di giostre e bancarelle di dolciumi e artigianato. Solo in questa circostanza è possibile assaggiare “i nzuddhi”, dolci a base di farina e miele di origine greca.