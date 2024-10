Festa Madonna, scelta la location per le tradizionali bancarelle

Pubblicato l'avviso del Comune per l’assegnazione di posteggi per l’attività fieristica

Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato il bando per l’assegnazione di posteggi per l’attività fieristica su suolo pubblico in occasione delle Festività Mariane 2023.

Sale l’attesa, come ogni anno, per la festa di Santa Maria Madre della Consolazione, principale evento religioso e civile della Città di Reggio Calabria.

A partire da sabato 9 settembre e fino a martedì 12 la città di Reggio si animerà per la festa religiosa più importante con celebrazioni civili organizzate dall’Amministrazione Comunale.

Non mancheranno spettacoli, eventi, concerti. Con i tradizionali fuochi d’artificio finali, le bancarelle e le giostre.

Per quanto riguarda le bancarelle, la zona scelta per quest’anno è quella di Pentimele (lato mare).

Dal 9 al 17 settembre gli operatori commerciali interessati potranno dunque occupare il suolo pubblico, secondo le disposizioni del bando pubblico.

I commercianti potranno quindi presentare le documentazioni per “l’assegnazione dei posteggi attività fieristica”.

QUI IL BANDO