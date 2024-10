Festa Madonna e scalinata Eremo: proseguono i lavori. L’uscita della Vara non è più a rischio

Esattamente un mese fa ci interrogavamo sul rischio che la Patrona, in occasione della Festa della Madonna, non potesse uscire dalla Basilica a causa dei lavori a rilento della scalinata dell’Eremo.

A distanza di trenta giorni, siamo tornati a verificare lo stato del cantiere.

Come è possibile notare dalle foto, rispetto ad un mesa fa, qualche passo in avanti è stato fatto.

I tempi di consegna dei lavori, non sono stati rispettati (la fine lavori era prevista per il 4 giugno 2023) ma adesso, a differenza di un mese fa, si è sicuramente più ottimisti.

L’uscita della Vara non è più compromessa e il cammino tradizionale del quadro della Madonna non è più a rischio.

Nonostante i pochi operai in cantiere e pochi passi in avanti finora fatti, secondo quanto raccolto, la processione e la discesa tradizionale dalla scalinata non sarebbe a rischio.

Le basole sono state interamente rimosse e il riposizionamento è iniziato con i primi sei gradini completati.

La strada però è ancora lunga, e le operazioni delicate richiederanno molta attenzione e soprattutto tempo poichè il rischio rottura del materiale storico è sempre dietro l’angolo.

“Siamo fortemente preoccupati. Si convochi subito un tavolo tecnico con tutti gli attori al fine di fare chiarezza sui tempi di realizzazione degli eventi”.

Così ai nostri microfoni un mese fa Gaetano Surace, presidente dell’associazione dei Portatori della Vara.

Decisamente più ottimista oggi.

“Ci hanno assicurato dal Comune che finiranno i lavori. E in effetti i lavori stanno andando avanti”.

Dunque, secondo quanto raccolto, si riuscirà a concludere i lavori entro la seconda settimana di settembre.

Anche il Comitato di San Giovannello-Eremo, da sempre impegnato, per storia, cultura e tradizione, nella difesa di tutto quanto concerne la chiesa dell’eremo e che attraverso una nota propone l’intitolazione dell’area di fronte la Basilica in onore di Maria santissima, tranquillizza residenti e reggini rispetto ai lavori della scalinata.