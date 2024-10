Feste Mariane: in concerto a Reggio Calabria Raf e Fabrizio Moro

É finalmente terminata la suspense che in questi giorni divorava gli animi reggini. La domanda che viaggia di persona in persona cercando una risposta è sempre la stessa ‘chissà chi ci sarà quest’anno in concerto per festa Madonna?’

Il fitto mistero che sembrava ormai volesse rimanere una sorpresa fino all’ultimo momento è stato invece svelato. Gli ospiti, che con la loro musica, allieteranno le Feste Mariane 2017 di Reggio Calabria saranno Fabrizio Moro e Raf.

I due noti artisti italiani, che negli scorsi anni hanno fatto sognare milioni di fans con la loro musica, si esibiranno nel bellissimo palcoscenico della nostra città rispettivamente sabato 9 Settembre a Piazza del Popolo e martedì 12 a Piazza Indipendenza. I dettagli sono ancora da definire, proprio in queste ore infatti si sta lavorando al calendario laico delle Feste Mariane che ogni anno è atteso quasi quanto quello religioso.

Le sorprese comunque non finiscono qui, anche altre piazze reggine saranno protagoniste di questa festa, tra queste: Piazza Camagna, Piazza Castello e l’Arena dello Stretto, che vedranno susseguirsi spettacoli di musica e teatro ne giorni di festa.