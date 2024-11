Festival Autoretrò a Reggio Calabria

Tutte dal sangue decisamente blu. Le signore a quattro ruote che faranno mostra di sé fra il lungomare reggino e le bellezze dell’Aspromonte, transitando attraverso località come Scilla, vantano tutte un sontuoso pedigree. Organizzato dallo Scuderia Rosso Corsa 150°, il maxiraduno riservato alle auto classiche ed alle sportive di estrazione nobile, confinato per scelta a 50 autovetture sebbene le richieste di adesione fossero maggiori, partirà da piazza Indipendenza alle 8,30 di domenica 2 ottobre.

Per i tanti partecipanti forestieri, l’organizzazione propone anche la visita al prestigioso Museo Nazionale della Magna Grecia, stante la possibilità di accedervi gratuitamente, come ogni prima domenica del mese.

Il cordone di auto percorrerà poi l’intera Via Marina e da un percorso misto di autostrada A3 e SS18 raggiungerà quindi Sinopoli, location prescelta per consumare dapprima un ricco aperitivo in Piazza Municipio, per poi visitare la chiesa di san Giovanni di Dio, risalente al 1738.

Per il pranzo la comitiva di auto si sposterà verso Sant’Eufemia d’Aspromonte, con altre attività di intrattenimento pomeridiane, arricchite dalla splendida voce di Federica Polimeni. Nel contingente di vetture presenti, corposa la presenza di Gt Ferrari di ogni epoca, a sottolineare la partnership stabile con lo Scuderia Ferrari Club Reggio Calabria.