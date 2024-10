Festival Miti Contemporanei, a Reggio sei spettacoli per dieci siti storico artistici. Il programma – FOTO

Si è svolta stamattina alle ore 11, nella sala conferenze del Museo Archeologico di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione della VIII edizione del “Festival Miti Contemporanei. Teatro, danza e musica”, progetto culturale ideato e organizzato dalla Compagnia “Scena Nuda”, di Reggio Calabria, con la direzione artistica di Teresa Timpano.

Il fitto programma è stato presentato dalla stessa Timpano e dalla giornalista Paola Abenavoli a colloquio con il direttore organizzativo del Festival, Roberta Smeriglio; con l’assessore al patrimonio artistico del Comune di Reggio Calabria, Irene Calabrò; con il direttore del Museo Archeologico di Reggio Calabria, Carmelo Malacrino e con il presidente fondatore del Premio mondiale di Poesia Nosside, Pasquale Amato.

Come sempre, da ormai 8 anni, l’evento è un’occasione importante che permette di dare maggiore risalto ai siti archeologici più notevoli della Città Metropolitana, promuovendone la bellezza soprattutto attraverso l’arte. Dal 28 novembre al 4 dicembre 2019, saranno dieci i siti storico-artistici protagonisti di questa rassegna: il Teatro Zanotti Bianco, la Biblioteca Comunale, il Museo Archeologico di Reggio Calabria, lo storico Miramare, il sito archeologico Ipogeo di Piazza Italia, il Castello Aragonese, la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, l’Odeon e il Teatro Comunale “F. Cilea”. Sei saranno gli spettacoli, di cui una prima internazionale (“Le serve” di Jean Genet, regia Marianna Calbari, prodotto da Teatro Karolos Koun di Atene ), che porta avanti una collaborazione con la Grecia nata l’anno scorso.

«Il rapporto con la Grecia nasce da un platform tra il Ministero italiano e quello greco – spiega Teresa Timpano -. Qui si è sviluppato il progetto “Revolution” che coinvolge quattro realtà del Mediterraneo con il partner greco che è il teatro Karolos Koun di Atene. Insieme abbiamo creato questo importante focus italiano. Abbiamo immaginato che dal ponte nascano gli scambi tra i nostri festival e i loro. L’idea è quella di continuare a progettare con loro arrivando a una co – produzione internazionale in cui attori e registi greci e italiani, lavoreranno assieme per nuove creazioni».

La rassegna continua con una prima nazionale ‘Ver Sacrum’ di Manolo Muoio, prodotto da Zahir Associazione Culturale di Cosenza. Il performer cosentino è stato scelto attraverso il bando per singolo artista “Miti Contemporanei 2019”.

Spazio dedicato ai bambini con la prima regionale “Come Hansel e Gretel”, regia di Luca Mazzone, prodotto da Teatro Libero – Teatro stabile d’innovazione di Palermo, mentre “La Cameriera di Puccini” vede la luce grazie alla residenza Mibact tra i Teatri D’Imbarco FI e il Conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria. Il Balletto di Roma con “Reveals” e “La Tempesta” di W. Shakespeare, con al regia Luca de Fusco, prodotto dal Teatro Stabile di Napoli completeranno il calendario delle prime regionali.

Occhi puntati anche su installazioni, reading, incontri, performance, focus sulla drammaturgia, quest’ultimo in collaborazione con il Gispe (gruppo Giornalisti dello Spettacolo del Sindacato Giornalisti Calabria) e l’ANCT (Associazione nazionale dei critici di Teatro).

L’incontro “Mito e Contemporaneo”, diventerà una lezione per gli studenti del Liceo Scientifico “A. Volta” con i docenti di storia dello spettacolo dell’ Accademia di Belle Arti della città.

A dicembre, “Concerto Rap” unirà le città di Reggio Calabria e Milano con uno spettacolo in prima nazionale proprio nel capoluogo lombardo. Prodotto da Scena Nuda, l’evento sarà occasione importante per i giovani artisti emergenti locali.

Costola del progetto e apripista all’intera rassegna “AltriLuoghi Festival”, iniziativa che impegnerà per un mese 28 associazioni culturali reggine.

FOTO DI MARCO COSTANTINO

Qui, il programma del Festival: http://www.festivalmiticontemporanei.it/