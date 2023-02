Sanremo 2023 - Morandi e 'quel' concerto in Calabria: 'Me la sono fatta sotto'

"Ho chiesto al batterista di prestarmi i pantaloni - ha svelato il cantante - e lui ha suonato per tutto il tempo in mutande"

“Mi ricordo un concerto a Falerna in cui me la sono fatta sotto”, lo ha raccontato Gianni Morandi, a tarda sera, sul palco del Festival di Sanremo 2023, nel corso della seconda serata. Intervistato da Francesca Fagnani, co-conduttrice della serata insieme ad Amadeus, il cantante ha ricordato di un concerto in Calabria, risalente al 1983, in cui ha avuto qualche problema intestinale.

Morandi e il racconto del concerto in Calabria

“Prima di ogni concerto Morandi, ha confessato, non mangia mai. Quella sera a Falerna esagerò un po’ con pesce e vino” ha ricordato la giornalista conduttrice del programma “Belve”.

Morandi divertito ed anche un po’ imbarazzato ha ripercorso la serata, svelando ai telespettatori italiani il particolare aneddoto.

Mentre cantava “Fatti mandare dalla mamma”, qualcosa andò storto.

“Mi muovevo un po’ – ha raccontato Morandi. E qualcosa nello stomaco iniziò a farsi sentire. Ero anche vestito tutto di bianco. Il concerto si teneva vicino a un campo sportivo, perciò Morandi lasciò tutto e si mise a correre per scappare in bagno provando a scavalcare la rete del campo. Ma proprio in quel momento, mentre saltavo la rete, me la sono fatta sotto”.

Tra le risate di Amadeus, di Francesca Fagnani e del pubblico dell’Ariston, Morandi ha raccontato anche come finì la serata:

“Ho chiesto al batterista di prestarmi i pantaloni e lui ha suonato per tutto il tempo in mutande”.

