Festival di Venezia, escluso il docufilm su San Luca. Siclari: “Ingiustificabile”

«Abbiamo lottato, mi sono esposto in prima fila, affinchè a San Luca lo Stato vincesse ancora una volta riportando un sindaco dopo tanti anni di commissariamento, ci siamo riusciti insieme a me Klaus Davi e il sindaco Bartolo ad incoraggiare i cittadini ad andare al voto, eppure, anche questo ennesimo segnale non è bastato e l’esclusione del film sul riscatto di San Luca dalla ‘ndrangheta dalla Mostre del Cinema è ingiustificabile».