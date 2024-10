Fiaccolata per Maria Antonietta, Laura Bertullo: “Reggio sia simbolo per tutta Italia”

Fiaccolata in onore di Maria Antonietta Rositani, la donna reggina che esattamente un mese fa è stata bruciata dal marito e oggi si trova ricoverata in quel di Bari.

La Presidente della CPO Metropolitana Laura Bertullo, ha rilasciato queste dichiarazioni immediatamente prima della manifestazione per Maria Antonietta Rositani: “Ho voluto fortemente che si realizzasse questa manifestazione. Solo occupando le piazze noi riusciamo a dar voce a tutte le vittime di violenza ben nascoste in un dolore immenso per paura o fragilità.

Leggi anche

E’ importantissimo manifestare, bisogna farlo continuamente e non solo quando avviene il brutto episodio, come quello di Antonietta. Bisogna sensibilizzare uomini e donne. Io ho il sogno che Reggio si faccia cellula di resistenza e si faccia esempio per tutto il paese. La violenza di genere non ha mai una dimensione privata. La violenza di genere è una questione che riguarda tutte le classi sociali e tutte le generazioni. Bisogna tenere conto anche della sofferenza dei minori che si trovano a subire spesso indirettamente.“