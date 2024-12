Calabria, avviati i lavori di FiberCop per la fibra ottica in 294 comuni

Investimenti da 742 milioni di euro in Calabria per la fibra ottica di FiberCop: oltre 341 mila civici collegati entro il 2026

Avviati in 294 comuni della Calabria i lavori di FiberCop per la realizzazione della rete in fibra ottica nella regione. È quanto annuncia una nota di FiberCop, ricordando che gli investimenti complessivi ammontano a 742 milioni di euro tra risorse dirette e fondi del Pnrr.

Già collegati circa il 56% dei civici previsti entro giugno 2026. L’obiettivo è di dotare di collegamenti ultraveloci oltre 341 mila numeri civici in 404 comuni della regione.

“La nuova infrastruttura che stiamo realizzando consentirà di navigare alla velocità di 1 Gigabit al secondo – ha dichiarato Roberto Chiappini, Responsabile Operations Area Sud di FiberCop – che vuol dire abilitare un’ampia gamma di servizi digitali di cui potranno beneficiare cittadini, imprese e amministrazioni locali.”

“Si tratta di un intervento di ampie dimensioni che necessita della collaborazione di tutte le parti coinvolte, vale a dire istituzioni, enti locali e imprese, e di particolare attenzione anche per le caratteristiche orografiche del territorio.”

Fonte ansa.it